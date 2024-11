POL-PPWP: Über Notruf unnötige Einsätze ausgelöst

Kaiserslautern (ots) - In einem Mehrparteienhaus in der Wackenmühlstraße hat am Montagnachmittag ein Dieb zugeschlagen. Der Unbekannte nutzte die Gelegenheit und schnappte sich einen Werkzeugkoffer, der im Foyer des Gebäudes abgestellt war. Der Eigentümer hatte den Koffer kurzzeitig unbeaufsichtigt stehen lassen, während er mit anderen Arbeiten beschäftigt war. Mit dem Koffer erbeutete der Dieb Werkzeug im Wert von ...

mehr