Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb glaubt sich unbeobachtet

Kaiserslautern (ots)

In einem Mehrparteienhaus in der Wackenmühlstraße hat am Montagnachmittag ein Dieb zugeschlagen. Der Unbekannte nutzte die Gelegenheit und schnappte sich einen Werkzeugkoffer, der im Foyer des Gebäudes abgestellt war.

Der Eigentümer hatte den Koffer kurzzeitig unbeaufsichtigt stehen lassen, während er mit anderen Arbeiten beschäftigt war. Mit dem Koffer erbeutete der Dieb Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Ermittlungen laufen. Dank einer Videoüberwachungsanlage gibt es erste Hinweise auf den möglichen Täter. Er muss mit einem Strafverfahren rechnen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell