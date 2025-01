Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Schluchseestraße (25.01.2025)

(Villingen-Schwenningen / Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 11.30 Uhr, hat sich auf der Schluchseestraße ein Verkehrsunfall ereignet. Eine aus Richtung Wasenstraße kommende 75-jährige Fahrerin eines Mitsubishi kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und prallte gegen eine Straßenlaterne. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Mitsubishi, an dem Totalschaden entstand, und schleppte diesen ab. Über die beschädigte Straßenlaterne sind die Stadtwerke Villingen-Schwenningen informiert worden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell