Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Landesstraße 181 - über 50.000 Euro Sachschaden (25.01.2025)

(Mönchweiler / Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

In der Nacht auf Sonntag, gegen 01.15 Uhr, hat sich auf der Landesstraße 181 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Sachschaden in Höhe von über 50.000 Euro entstanden ist. Ein 55-jähriger Daimler-Benz Vito-Fahrer war auf der Landesstraße von Mönchweiler in Richtung Königsfeld unterwegs und stieß aus bislang unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Audi eines 22 Jahre alten Mannes zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

