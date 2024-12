POL-EL: Schüttorf - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Zwischen Mittwoch 17.15 Uhr und Donnerstag 6.30 Uhr verschafften sich unbekannte Personen Zutritt auf das Gelände eines Autohauses an der Antoniusstraße. Anschließend entwendeten sie einen schwarzen Jeep Grand Cherokee im Wert von etwa 30.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in ...

