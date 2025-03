Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zusammenstoß zwischen Auto und Straßenbahn - keine Verletzten

Mannheim (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn am Donnerstagabend im Stadtteil Neckarstadt entstand erheblicher Sachschaden.

Ein 67-jähriger Mann war gegen 18 Uhr mit seinem Mercedes in der Waldhofstraße in Richtung Sandhofen unterwegs. Als er in Höhe der Alphornstraße verbotswidrig wenden wollte, übersah er eine neben ihm, in gleicher Richtung, fahrende Straßenbahn und stieß mit ihr zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von fast 15.000 Euro. Der Mercedes war aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Es ergaben sich während der Unfallaufnahme keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt.

