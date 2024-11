Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Zwei Männer in Untersuchungshaft /

Ulm (ots)

Ein 28-Jähriger und ein 23-Jähriger stehen im Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm führten vergangene Woche zur Festnahme zweier Personen in Ulm. Aufgrund des dringenden Verdachts durchsuchte die Polizei, auf Beschluss des Amtsgerichts Ulm, am vergangenen Dienstag (29.10.24) zwei Wohnungen und eine sogenannte Bunkerörtlichkeit. Die beiden Männer im Alter von 28 und 23 Jahren konnten im Zusammenhang mit den Durchsuchungsmaßnahmen in Ulm angetroffen und festgenommen werden. Auch ein weiterer 28-Jähriger, der in Kontakt zu den beiden Hauptverdächtigen stand, wurde wegen des Verdachts, bei Drogengeschäften beteiligt zu sein, vorläufig festgenommen.

Bei den Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel der Verdächtigen fand die Polizei Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Die Kriminalpolizei Ulm stellte - durch Drogenvortests vorbehaltlich bestätigt - rund 724 Gramm Kokain sicher. Weitere Untersuchungen zur genauen Substanzbestimmung der sichergestellten Betäubungsmittel wurden in Auftrag gegeben. Außerdem fanden die Ermittler Verpackungsmaterial für Drogen sowie mehrere zehntausend Euro Bargeld, das mutmaßlich aus Drogengeschäften stammte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurden der 28-jährige Kosovare sowie ein 23-jähriger Türke am Mittwoch (30.10.24) dem Haftrichter des Amtsgerichts Ulm vorgeführt. Der erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Beide befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft. Der vorläufig festgenommene 28-jährige Mann mit portugiesischer Staatsbürgerschaft wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei dauern an.

++++1311638 0107484

Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger, Tel. 0731/189-1441

Polizeipräsidium Ulm, Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell