POL-MA: Heidelberg: Diebstahl von Fahrrädern - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Donnerstagmittag, im Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 13:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Meeräckerstraße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen die Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Wohnungstür auf. Im Inneren des Wohnanwesens suchten die Täter nach Wertgegenständen und entwendeten diverse Gegenstände im Wert von etwa 800 Euro. ...

mehr