POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf L723 - PM 2

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es auf der L723 auf Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg zu einem Frontalzusammenstoß.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr gegen 21:00 Uhr ein 62-jähriger Nissan-Fahrer die B39 von Rauenberg kommend in Richtung Wiesloch. Auf Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg wendete er auf der Landstraße, um in Richtung Rauenberg zurückzufahren. Ein 42-jähriger VW-Fahrer, der ebenfalls aus Richtung Rauenberg kam, erkannte das Wendemanöver nicht rechtzeitig und kollidierte frontal mit dem querenden Nissan. Beide Fahrzeuge kamen auf der Gegenfahrbahn zum Stehen - glücklicherweise wurde kein weiteres Fahrzeug in den Unfall verwickelt.

Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt, der Nissan-Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 62-Jährige einen Atemalkoholwert von 0,7 Promille aufwies und aktuell ein Fahrverbot gegen ihn bestand.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die L723 in Fahrtrichtung Rauenberg bis etwa 22:45 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

