POL-KA: (KA) Östringen - Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter verschafften sich am Montagabend gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus und verursachten hohen Schaden.

Die Einbrecher schlugen in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 22:00 Uhr in der Goethestraße in Östringen offensichtlich eine Scheibe im Erdgeschoss ein, um in die Wohnung zu gelangen. Dort durchwühlten sie wohl mehrere Zimmer sowie Schränke. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann oder verdächtige Beobachtungen machte, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 zu melden.

