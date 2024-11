Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub auf 47-Jährigen

Karlsruhe (ots)

Zwei unbekannte Männer sollen am frühen Montagabend im Beiertheimer Wäldchen einen 47-Jährigen angegriffen und anschließend Bargeld aus seiner Hosentasche gezogen haben.

Der 47-Jährige spazierte gegen 17:50 Uhr auf Höhe der Gutschstraße im Beiertheimer Wäldchen, als ihn wohl unvermittelt von hinten ein Schlag am linken Ohr traf. Durch die Wucht des Schlages verlor er das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. In der Folge zog einer der beiden Tatverdächtigen wohl Bargeld aus der Hosentasche des Opfers und flüchtete anschließend gemeinsam mit seinem Mittäter in Richtung Beiertheimer Allee/Albtalstraße.

Der 47-Jährige erlitt nach derzeitigem Stand der Ermittlungen Rötungen und Schmerzen an der linken Gesichtshälfte.

Von den beiden mutmaßlichen Tätern ist bislang nur bekannt, dass sie dunkle Kleidung getragen haben und etwa 180 cm groß sein sollen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen können sich unter 0721 666-5555 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell