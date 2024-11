POL-KA: (KA) Rheinstetten - Unbekannte Täter öffnen auf unbekannte Art und Weise mehrere Autos und entwenden Bargeld

Karlsruhe (ots) - Am vergangenen Sonntag kam es zu zwei Wohnungseinbrüchen in Stutensee-Büchig. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 14:30 Uhr und 18:25 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus Am Hanfgarten. Die Einbrecher schlugen offensichtlich eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein, um in die Wohnung zu gelangen. Dort durchwühlten sie wohl sämtliche Zimmer ...

