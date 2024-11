POL-KA: (KA) Stutensee - Zwei Einbrüche am Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag in der Zeit zwischen 16:15 Uhr und 20:15 Uhr über ein gekipptes Fenster in eine Wohnung in der Ziegeleistraße in Grötzingen eingedrungen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher das Mobiliar und entwendeten diverse Schmuckstücke. Zu einem weiteren Einbruch kam es ebenfalls am ...

