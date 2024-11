Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 09:30 Uhr und Donnerstag, 16:45 Uhr durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Kärtner Straße in Durlach-Aue. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher sämtliche Räumlichkeiten. Ob sie auf ihrer Suche nach Beute fündig wurden, ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Im Karlsruher Stadtteil Mühlburg drangen ebenfalls Unbekannte am Donnerstag, in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 19:55 Uhr, über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Seydlitzstraße ein. Der Diebstahlschaden wird derzeit noch ermittelt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Donnerstagabend gegen 19:10 Uhr in der Karlsruher-Weststadt. Hier öffneten die unbekannten Täter mit brachialer Gewalt ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Blücherstraße. Als der Bewohner auf die Einbrecher aufmerksam wurde, flüchteten die beiden dunkel gekleideten Männer vermutlich ohne Beute durch das geöffnete Fenster.

In der Karlsruher Oststadt hebelten bislang Unbekannte zwischen Donnerstag, 09:10 Uhr und Freitag, 01:35 Uhr die Terrassentür einer Untergeschosswohnung in der Essenweinstraße gewaltsam auf. Die Diebe durchsuchten in mehreren Räumen das Mobiliar und entwendeten zwei Laptops. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

