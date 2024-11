Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen am vergangenen Wochenende

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Freitag, 23:30 Uhr und Samstag, 07:00 Uhr in ein Feuerwehrhaus in Grünwettersbach ein. Durch gewaltsames Öffnen von Türen und Fenstern gelangten die Einbrecher in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in der Wiesenstraße. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe diverse Arbeitsgeräte im Wert von mehreren Tausend Euro an sich.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstag in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 22:30 Uhr in Stupferich. Die bislang ebenfalls unbekannten Täter verschafften sich durch Einschlagen eines Fensters im Erdgeschoss Zugang in ein Wohnhaus in der Rebgärtenstraße. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Eindringlinge in verschiedenen Räumen das Mobiliar. Ob sie dabei fündig wurden, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

