Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 19-Jähriger verliert Kontrolle über Pkw und kollidiert mit Haltestellen-Geländer

Karlsruhe (ots)

Ein Pkw-Fahrer verlor in der Nacht auf Dienstag in Karlsruhe offenbar alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug und verursachte einen Verkehrsunfall.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr der 19-jähriger BMW-Fahrer gegen 2:00 Uhr auf der Brauerstraße in Richtung Süden. Kurz vor dem Kreuzungsbereich Brauerstraße / Gartenstraße überholte er offenbar zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge rechtsseitig. Dabei verlor der 19-Jährige wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge geriet der 1er-BMW ins Schleudern, kollidierte mit dem Geländer der dortigen Straßenbahn-Haltestelle und kam etwa 20 Meter von der Kollisionsstelle entfernt zum Stehen.

Der 19-Jährige blieb bei dem Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Am Geländer der Haltstelle entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der am Pkw entstandene Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Da ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Drogenvortest positiv auf Cannabis ausfiel, wurde der Unfallverursacher zur Blutentnahme auf ein Polizeirevier gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Elias Pick, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell