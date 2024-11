POL-KA: (KA) Karlsbad - Frontalzusammenstoß mit flüchtigem Unfallverursacher - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Freitag, 23:30 Uhr und Samstag, 07:00 Uhr in ein Feuerwehrhaus in Grünwettersbach ein. Durch gewaltsames Öffnen von Türen und Fenstern gelangten die Einbrecher in das Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in der Wiesenstraße. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe diverse Arbeitsgeräte im Wert von ...

mehr