POL-BN: Fehler beim Abbiegen - Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Bonn (ots) - In dem Zeitraum zwischen dem 03.08.2024, gegen 16:00 Uhr, und dem 04.08.2024, gegen 05:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung auf der Nassestraße in der Bonner Südstadt ein. Nach der Spurenlage hatten sich die Einbrecher durch das gewaltsame Aufhebeln eines Fensters Zugang in die Zimmer verschafft, die sie augenscheinlich gezielt nach ...

