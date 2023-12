Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Autos aufgebrochen

Darmstadt (ots)

Zwei Autoaufbrüche beschäftigen aktuell die Polizei. Unbekannte brachen in ein Auto in einer Tiefgarage in der Nieder-Ramstädter-Straße ein. Die Diebe verschafften sich zunächst gewaltsam über eine eingeschlagene Scheibe Zugang zu dem geparkten Auto. Aus dem Fahrzeug wurde eine Aktenmappe samt Dokumenten gestohlen. Bemerkt wurde die Tat am späten Samstagabend (23.12.).

Zudem wurde am Sonntag (24.12.), in der Zeit zwischen 17.30 und 21.30 Uhr, in der Lauteschlägerstraße in Fahrzeug eingedrungen und im Innenraum abgelegtes Geld und eine Sonnenbrille erbeutet.

Die Kriminalpolizei (Kommissariats 21/22) in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06151/9690 mitgeteilt werden.

