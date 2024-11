Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus - Pressemeldung Nr. 3

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5903205 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5903159) kam es am Mittwochnachmittag zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in Sinsheim.

Dabei erlitt ein 13-jähriger Junge schwere, jedoch nicht lebensgefährdende, Verletzungen in Form von Verbrennungen. Er wird derzeit im Krankenhaus behandelt.

Erste Feststellungen der Brandermittler des Fachdezernats bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ergaben, dass der Brand in einem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses in der Steinsbergstraße ausgebrochen war. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Nach derzeitigem Erkenntnisstand lässt sich der entstandene Schaden auf rund 100.000 Euro beziffern.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg dauern an.

