Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

RNK - Rauchentwicklung im Mehrfamilienhaus PM2

Sinsheim (ots)

Gegen 17:32 Uhr wurde von mehreren Personen eine Brandentwicklung und ein lauter Knall in einem Mehrfamilienhaus in der Steinsbergstraße gemeldet. Im Keller des Anwesens entwickelte sich ein Feuer mit einer starken Rauchentwicklung. Das Mehrfamilienhaus wurde daher sicherheitshalber geräumt. Da das Haus mit den beiden neben stehenden Häusern baulich verbunden ist mussten diese ebenfalls sicherheitshalber geräumt werden. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle und letztendlich auch gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden ist bisher nicht zu beziffern. Über die Ursache des Brandes können noch keine Aussagen getroffen werden. Ein 13-jähriger Junge wurde durch den Brand verletzt und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Verletzte sind nicht bekannt. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude gelüftet hatte konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden vom Kriminaldauerdienst aufgenommen.

