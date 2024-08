Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Grenzüberschreitendes Polizeiteam verhaftet 38-Jährige auf der Autobahn A 40

Kleve - Kempen - Wachtendonk (ots)

Am Dienstagabend, 27. August 2024 um 20:00 Uhr, überprüfte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam auf der Autobahn 40 am Rastplatz Tomm Heide eine 38-jährige Bulgarin als Beifahrerin in einem in Kiel zugelassenen Personenkraftwagen. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft in Wiesbaden die Frau mit einem Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung suchte. Hiernach musste sie noch eine Geldstrafe in Höhe von 3000 EUR bezahlen oder eine 100-tägige Haftstrafe verbüßen. Die Bulgarin wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle erfolgte die Einlieferung zum Haftantritt in das Gefängnis in Willich II, da die Person die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam Kaldenkirchen / Venlo ist ein binationaler Verbund verschiedener Polizeibehörden bestehend aus Beamten der nationalen Politie Limburg, der Koninklijken Marechaussee Venlo, der Kreispolizeibehörde Viersen, der Autobahnpolizei Düsseldorf und der Bundespolizeiinspektion Kleve. Die Beamten handeln nach den Vorgaben des deutsch niederländischen Polizei- und Justizvertrages und nach jeweils nationalem Recht. Das Team führt im deutsch - niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durch.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell