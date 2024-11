Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und mit Bus kollidiert

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag fuhr eine 66-jährige Frau mit ihrem Citroën auf dem Auweg in Richtung Schwanheimer Straße. An der Einmündung zur Schwanheimer Straße übersah die Frau gegen 12:20 Uhr einen vorfahrtsberechtigten Bus und es kam zur Kollision. Der 57-jährige Busfahrer und die Citroen-Fahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro. Das Polizeirevier Eberbach hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

