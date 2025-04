Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Schwerer Verkehrsunfall - Zwei Personen schwer verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Lilienthal/Worphausen. Auf der Worphauser Landstraße (L153) kam es am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war in Richtung Worpswede unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum prallte er mit dem VW frontal gegen einen Straßenbaum. Der 33-Jährige selbst sowie sein 35-jähriger Beifahrer erlitten beide schwere Verletzungen. Während der Beifahrer mit einem Rettungswagen abtransportiert wurde, musste der Fahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Am Transporter entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

