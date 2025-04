Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, 13.04.2025.

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Lilienthal - Am Samstagnachmittag kam es in Lilienthal, im Einmündungsbereich der Kreisstraße 9 ("Zur Hamme") zur Kreisstraße 11 ("Vor Viehland"), zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 80-jährige Fahrer eines VW Transporters übersah beim Linksabbiegen von der Kreisstraße 11 auf die vorfahrtsberechtigte Kreisstraße 9 den aus Richtung Osterholz-Scharmbeck herannahenden Motorradfahrer, sodass dieser frontal gegen die Fahrzeugseite des Transporters fuhr. Der 19-Jährige kam daraufhin mit seinem Motorrad KTM im Seitenraum zum Liegen und wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den Verletzten in ein Krankenhaus nach Oldenburg. Die Kreisstraße 9 musste für die polizeilichen Maßnahmen zeitweise voll gesperrt werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 5.000 Euro.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Worpswede - Ebenfalls am späten Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Worpswede auf der Ostersoder Straße (Landesstraße 165), als ein 20-jähriger Bremerhavener die Bremsvorgänge der vorausfahrenden Fahrzeuge übersah. Der 20-jährige Fahrer fuhr auf den vor ihm befindlichen Pkw eines 34-jährigen Mannes aus Neustadt am Rübenberge auf. Der Pkw wurde durch den Aufprall auf einen davor befindlichen dritten Pkw eines 23-jährigen Osterholzers geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die beteiligten Fahrzeugführer sowie eine Mitfahrerin wurden durch die Kollision leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort jedoch nicht notwendig.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Osterholz-Scharmbeck - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten Beamte der Polizei Osterholz in der Bahnhofstraße einen 23-jährigen Fahrer eines Pkw VW fest, welcher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholkontrolle ergab einen deutlich erhöhten Promillewert, woraufhin eine Blutprobe entnommen wurde. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren und der Entzug der Fahrerlaubnis.

Landkreis Verden

80m² Wald in Flammen

+++ Zeugen gesucht +++

Luttum - Am Abend des 12.04.2025, gegen 22:00 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Waldstück an der Landesstraße 160 zwischen Eitze und Luttum in Brand. Der Schaden beläuft sich nach Schätzung der Feuerwehr auf eine Fläche von ca. 80m². Bei Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizei Verden unter Tel: 04231/806-215.

