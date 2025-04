Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, 12.04.2025

Landkreis Verden/Osterholz (ots)

Landkreis Osterholz

Unfall nach Straßenverkehrsgefährdung - Verursacher flüchtig

+++ Zeugen gesucht +++

Worpswede - Am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, kam es auf der Landesstraße 165 in Höhe des "Alten Schiffgraben" zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer überholte mehrere Fahrzeuge im Kurvenbereich und musste aufgrund des Gegenverkehrs nach rechts einscheren. Dabei wurde der Pkw einer 26-jährigen Frau beschädigt. Ein entgegenkommender 25-jähriger Fahrzeugführer musste erheblich abbremsen und ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer des unfallverursachenden Pkw flüchtete nach dem Zusammenstoß in Richtung Karlshöfen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zu dem Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Pkw Mercedes-Benz handle, der im Bereich der rechten Fahrzeugseite durch den Unfall beschädigt wurde. Das hintere Kennzeichenschild fehlte. Die Polizei Osterholz bitte in dieser Sache unter Tel. 04791 3070 um relevante Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallverursacher.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Lilienthal - Am Freitagmittag, gegen 12:30 Uhr, kam es auf der Moorhauser Landstraße in Lilienthal zu einem Verkehrsunfall, nachdem eine 22-jährige Frau auf den Pkw Toyota eines 50-jährigen Mannes auffuhr. Dieser hatte an der roten Ampel abbremsen müssen. Der Mann aus Bremen wurde dabei leicht verletzt. An den beteiligten Pkw VW und Toyota entstand nur geringer Sachschaden.

Landkreis Verden

Unbekannte Steinewerfer auf der A27

+++ Zeugen gesucht +++

Am Freitagnachmittag befuhr eine 58-jährige Pkw Fahrerin die A27 in Fahrtrichtung Hannover. Als sie die Autobahnbrücke in Höhe der Zeppelinstraße in Achim unterfuhr, kam es zu einer plötzlichen Beschädigung ihres Pkw, welche vermutlich durch einen Stein verursacht worden ist. Zuvor hat sie einen Jugendlichen auf der Autobahnbrücke wahrgenommen. Rund zwei Stunden später teilte der 60-jährige Fahrer eines Sattelzuges mit, dass er an gleicher Örtlichkeit zwei Jugendliche auf der Autobahnbrücke gesehen hat. Beim Unterfahren der Brücke ist es zu einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Gegenstand gekommen. Hierbei entstand eine faustgroße Beschädigung an der Windschutzscheibe der Sattelzugmaschine. Umfängliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen der Tatverdächtigen. Bei den Vorfällen wurde niemand verletzt. Es wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter 04232 94590 bei der Autobahnpolizei in Langwedel zu melden.

Pkw-Fahrerin prallt gegen Baum

Ottersberg - Am Freitagabend, kurz vor 21 Uhr, verunfallte eine 61-Jährige alleinbeteiligt, weil sie mit ihrem Audi A3 aus unbekannter Ursache von der Ecksteverstraße in Ottersberg abkam und gegen einen Baum prallte. Die 61-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf knapp 8000,- EUR.

Auffahrunfall mit drei leichtverletzten Personen

Dörverden - Am Freitagnachmittag kam es gegen 15:50 Uhr auf der B 215 zwischen Barme und Dörverden zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzen Personen. In Höhe des Blitzers vor dem Ortseingang Dörverden bremste ein 64-jähriger Pkw- Fahrer ab, um auf ein Grundstück abzubiegen. Hinter dem 64-jährigen Fahrer befuhren ein VW-Fahrer sowie ein BMW-Fahrer die B 215 in Richtung Dörverden. Der 19-jährige VW-Fahrer erkannte das Abbremsen des vorausfahrenden 64-jährigen rechtzeitig. Der 20-jährige BMW-Fahrer hingegen erkannte das Abbremsen der vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den VW auf. Durch den Aufprall lösten die Airbags bei dem BMW aus. Der 20-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Ebenso wie zwei Mitfahrer in dem VW. Zwei der drei verletzten Personen wurden in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf ca. 15.000EUR geschätzt.

