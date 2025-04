Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zeugen zu Körperverletzung gesucht++Fahrer ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss++Unfall mit Krad - Zeugin gesucht++Unfall zwischen Radfahrern+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Zeugen zu Körperverletzung gesucht+ Achim. Am Mittwochabend, zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr, soll es zu einer Körperverletzung im Bereich des Kreisverkehrs Fritz-Lieken-Eck/Embser Landstraße zum Nachteil eines 16-Jährigen gekommen sein.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Jugendliche von bislang unbekannten Tätern angegriffen, wodurch er kurzfristig das Bewusstsein verlor. Durch den Angriff wurde er leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, welche die Tat möglicherweise mitbekommen oder Hinweise zu den Tätern haben. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

+Fahrer ohne Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss+ Langwedel. Für einen 38-jährigen Fahrzeugführer auf dem Weg nach Bremen endete die Fahrt am Mittwoch bei der Rastanlage in Langwedel. Gegen 14.15 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel den 38-Jährigen in seinem Smart und stellten direkt mehrere Probleme fest. Der Smart war weder zugelassen noch versichert, dennoch waren Kennzeichen an dem Pkw angebracht. Zudem war der 38-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins und es entstand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Die Kennzeichen, der Fahrzeugschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 38-Jährigen wurde eingeleitet. Dafür musste er auch noch eine Blutprobe abgeben.

+Unfall mit Krad - Zeugin gesucht+ Oyten. Zu einem Verkehrsunfall mit einem Krad in der Straße Zum Behlingsee wird eine bislang unbekannte Zeugin gesucht. Gegen 12:15 Uhr fuhr eine 17-Jährige mit ihrem Motorrad auf der Straße in Richtung Meyerdamm. Nach ersten Informationen geriet sie mit dem Hinterrad ihres Krades ins Rutschen, als sie einem Tier ausweichen wollte. In der Folge stürzte sie und verletzte sich leicht. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die bislang unbekannte Zeugin soll den Unfall und auch das Tier gesehen haben. Sie hatte danach auch noch mit der 17-Jährigen kurz gesprochen. Die Frau wird gebeten, sich unter 04207-911060 bei der Polizei Oyten zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Unfall zwischen Radfahrern+ Worpswede. Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern wurde eine 55-jährige Fahrerin am Mittwochnachmittag leicht verletzt. Die 55-Jährige wollte mit ihrem Pedelec auf dem Geh-/Radweg entlang der L153 in Richtung Worpswede einen 16-jährigen Fahrradfahrer überholen und zeigte dieses mittels Klingel an. Zwischen den beiden kam es jedoch zu einem Missverständnis, wer auf welcher Seite des Radweges fährt, und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Die 55-Jährige stürzte dadurch und verletzte sich leicht. An den Rädern entstand ein geringer Sachschaden.

