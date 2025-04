Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Sattelzug landet auf Mittelschutzplanke+

Landkreis Verden (ots)

Achim/A1. Auf der A1 in Richtung Münster, zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf kam es am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, durch einen umgekippten Lkw zu einer mehrstündigen Vollsperrung und in der Folge zu Verkehrsbehinderungen.

Der 38-jährige Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug die A1 in Richtung Münster auf dem rechten Fahrstreifen. Nach ersten Informationen kam es zu einem medizinischen Notfall bei dem 38-Jährigen, wodurch er die Kontrolle über seinen Sattelzug verlor und ins Schlingern geriet. Der Sattelzug streifte den Peugeot eines 62-jährigen Fahrers, bevor das Fahrzeug im Anschluss mit der Mittelschutzplanke kollidierte und auf diese fiel. Durch den Unfall wurde die Fahrbahn mit Erde und Betriebsstoffen stark verschmutzt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde der 38-Jährige schwer und sein 24-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme war die A1 in Richtung Münster ab dem Bremer Kreuz voll gesperrt. Auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg kam es durch die Sperrung von zwei Fahrstreifen ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen.

Für die anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Sperrung bis ca. 03 Uhr bestehen. Der Verkehr konnte im Verlauf über den Parallelfahrstreifen des Bremer Kreuzes an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Sowohl in Fahrtrichtung Münster, als auch in Fahrtrichtung Hamburg bleibt der linke Fahrstreifen für die Reparatur der Mittelschutzplanke voraussichtlich bis heute Mittag gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell