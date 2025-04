Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Von Parkstreifen angefahren++Motorradfahrer übersehen++Verkehrsteilnehmer zu Verkehrsgefährdung gesucht+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Von Parkstreifen angefahren+ Oyten. In der Industriestraße kam es am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw.

Ein 31-jähriger Fahrer wollte mit seinem VW von einem Parkstreifen auf die Fahrbahn fahren, übersah dabei jedoch den von hinten kommenden VW eines 63-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurde der VW des 31-Jährigen gegen einen geparkten KIA gestoßen. Ein 44 Jahre alter Beifahrer wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die beiden VW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

+Motorradfahrer übersehen+ Langwedel. Auf der L158 wurden am Dienstagabend gegen 17.50 Uhr ein Motorradfahrer und ein Pkw-Fahrer bei einem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein 25 Jahre alter Fahrer eines Citroën wollte von der Straße Im Förth nach links in die Straße An der Uelzener Bahn abbiegen und übersah den entgegenkommenden 67 Jahre alten Motorradfahrer. Dieser stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich leicht.

Die beiden Männer kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Pkw und das Motorrad waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro beziffert.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verkehrsteilnehmer zu Verkehrsgefährdung gesucht+ Osterholz-Scharmbeck. Zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der L135 in Höhe der Kaserne in Garlstedt von heute Vormittag um 09:55 Uhr wird einer der beteiligten Verkehrsteilnehmer noch gesucht.

Nach bisherigen Informationen überholte ein 87-jähriger Fahrzeugführer trotz Gegenverkehr eine Fahrzeugkolonne, bestehend aus zwei Lkw und einem Streifenwagen. Der vordere Lkw, sowie ein bislang unbekannter entgegenkommender Fahrzeugführer mussten stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern.

Bei dem Pkw im Gegenverkehr soll es sich um einen weißen Transporter gehandelt haben. Dieser war in Richtung Bremen unterwegs. Der oder die unbekannte Fahrerin/in wird gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.

