Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: LKW mit erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Annweiler (ots)

Durch unverschlossene Seitenplanen fiel ein türkischer Sattelzug auf der B10 in Fahrtrichtung Landau am vergangenen Donnerstag gegen 11:45 Uhr auf. Dieser konnte von Beamten der Polizei Annweiler zuerst auf dem Beschleunigungsstreifen der B10 angehalten und später in ein Industriegebiet gelotst werden, wo eine gefahrlos Kontrolle des LKW möglich war. Hierbei stelle sich heraus, dass der Fahrer die vorgeschrieben Geschwindigkeit deutlich überschritten hatte, die Ladung des LKW nicht vorschriftsmäßig gesichert, der Tankdeckel nicht angebracht und am LKW zwei Bremsscheiben gebrochen waren. Es wurden Spezialisten hinzugezogen. Wegen erheblicher Sicherheits- und Technikmängeln wurde die Weiterfahrt des LKW untersagt. Reparatur- und Nachbesserungsarbeiten des Unternehmens, welche sich über mehrere Tage ziehen dürften, werden durch die Polizei überprüft. Gegen den Fahrer und das Unternehmen wurden entsprechende Anzeigen erstattet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell