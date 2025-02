POL-PDLD: Venningen - Schockanruf

Germersheim Dienstgebiet (ots) - Am Mittwoch, den 26.02.2025, wurden Verkehrskontrollen durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim im Dienstgebiet durchgeführt. An insgesamt siebzehn Fahrzeugen konnten abgelaufene TÜV-Plaketten festgestellt werden. Ein Fahrzeugführer wurde zudem mit dem Handy am Steuer erwischt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau ...

