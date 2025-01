Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Mülltonnenbrand, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (07.01.25) haben Zeugen gegen 18.35 Uhr in Burgsteinfurt an der Straße An der Hohen Schule, Ecke Flintenstraße, ein Feuer entdeckt. Eine Mülltonne des Heimatvereins war in Brand geraten. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Die Mülltonne wurde durch den Brand beschädigt, eine Schadenssumme kann noch nicht benannt werden. Wie der Müllbehälter in Brand geraten ist, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtigtes beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell