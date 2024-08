Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt gestohlenes Fahrrad sicher

Offenburg (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben in der vergangenen Nacht ein Fahrrad sichergestellt. Dieses hatte ein 29-Jähriger bei sich, welcher am Bahnhof in Offenburg polizeilich kontrolliert. Bei der Überprüfung der Rahmennummer stellte sich heraus, dass das Rad aufgrund eines Diebstahls im Jahr 2023 zur Sachfahndung ausgeschrieben war. Der rumänische Staatsangehörige wollte sich nicht zu den Tatvorwürfen äußern. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Hehlerei und Diebstahls.

