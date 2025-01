Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Heckenbrand, Brandursache unklar

Ibbenbüren (ots)

In Laggenbeck stand am Dienstag (07.01.25) gegen 20.30 Uhr an der Humboldtstraße, zwischen Kantweg und Leibnizweg, eine Hecke an einem Einfamilienhaus in Flammen. Ein Zeuge bemerkte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 250 Euro. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

