POL-PDPS: Sachbeschädigung durch Graffiti

Zweibrücken (ots) - Am Samstag, 29.06.2024, in den frühen Morgenstunden zwischen 00.00 Uhr und 03.00 Uhr wurde in der Lammstraße durch bislang unbekannte Täter der Glaseinsatz einer Haustür beschädigt, wobei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 800.- Euro entstand. Wer hat die Tat beobachtet bzw. kann Angaben zum dem oder den Tätern liefern? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken ...

