Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Münster, Öffentlichkeitsfahndung nach Paketbrand im Postverteilerzentrum in Greven-Reckenfeld, Polizei sucht Tatverdächtigen

Greven, Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster. Nachtrag zur Pressemeldung Paket in Postverteilerzentrum in Greven-Reckenfeld in Brand geraten - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln (ots vom 22.12.2024, 11.00 Uhr)

Nach dem Paketbrand im Postverteilzentrum in Greven-Reckenfeld am 21.12.2024, 14.00 Uhr, suchen die Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit einer Beschreibung und Bildern der Videoüberwachung nach weiteren Zeugen. Bei der Umsetzung des Brandsatzes, der in einem Postpaket verbaut war, wurde ein Mitarbeiter durch eine erhebliche Stichflamme nur knapp verfehlt. Durch umfangreiche Ermittlungen einer bei der Polizei Münster unter der Leitung von Thomas Götze eingerichteten Mordkommission und des Landeskriminalamts konnte festgestellt werden, dass das betreffende Paket am 19.12.2024, gegen 18.15 Uhr in einem Paketshop in einem Supermarkt an der Haster Straße in Belm bei Osnabrück aufgegeben wurde. Es liegen Bilder aus einer Videoüberwachung vor, die einen Mann zeigen, der das Paket im besagten Shop aufgegeben hat.

Bei dem bislang unbekannten Tatverdächtigen handelt es sich um eine männliche Person, die wie folgt beschrieben wird: - circa 60 bis 65 Jahre alt - circa 1,85 Meter groß und schlank - grauer Kapuzenpullover (Mütze über den Kopf gezogen, keine Angaben zu Haaren möglich) - dunkle Weste (möglicherweise dunkelblau) mit mehreren aufgenähten Taschen - Jeanshose - dunkle Schuhe - auffällige Brille

Fotos können hier eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/155806

Zu diesem Sachverhalt stellen die ermittelnden Behörden folgende Fragen: Wer kennt diesen Mann? Wer kann Angaben zu dem Mann und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer kann Angaben zu der Abgabe des Pakets in Belm oder zu den Hintergründen der Tat machen?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Münster oder an jede andere Polizeidienststelle. Beim Polizeipräsidium Münster wurde eine zentrale Hinweisnummer eingerichtet, die lautet: 0251/275-4000. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Möglichkeit besteht einen Hinweis online über das Hinweisportal der Polizei NRW zu senden. Dies ist über den folgenden Link möglich: https://nrw.hinweisportal.de/ Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251/494-2387.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell