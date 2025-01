Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Zeugen gesucht, Knallgeräusch in Waldgebiet

Neuenkirchen (ots)

Nach einem Vorfall am Sonntag (29.12.) in Landersum, in der Nähe der Straße Ohner Damm, sucht die Polizei einen schwarzen Pickup.

Gegen 16.40 Uhr hörten Zeugen in dem Bereich ein lautes Knallgeräusch und sahen einen Hirsch weglaufen, der durch den Knall aufgeschreckt wurde. In unmittelbarer Nähe flüchtete anschließend ein schwarzer Pick-Up in Richtung Haddorf. Das Fahrzeug hatte gelbe Kennzeichen.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell