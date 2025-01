Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Fußgängerin von Auto erfasst, 67-Jährige lebensgefährlich verletzt, Nachtrag

Rheine (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Erstmeldung vom 07.01.25; 07.47 Uhr

Am Montagabend (06.01.) hat sich auf der Windmühlenstraße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Ein 61-jähriger Mann aus Rheine befuhr gegen 17.25 Uhr mit seinem Auto die Windmühlenstraße in Richtung Aloysiusstraße. Nach ersten Erkenntnissen lief in Höhe der Hausnummer drei plötzlich eine 67-jährige Rheinenserin auf die Straße, um diese zu überqueren. Dabei wurde sie von dem grauen Mercedes des Rheinenesers erfasst. Durch den Unfall wurde die Frau lebensgefährlich verletzt. Ein eingesetzter Notarzt und ein Rettungswagen verbrachten die Verletzte in ein Krankenhaus.

Die Windmühlenstraße war zwischen der Sonnenstraße und der Osnabrücker Straße für etwa viereinhalb Stunden komplett gesperrt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war zur Unfallaufnahme eingesetzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell