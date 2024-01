Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Wasserrohrbruch in Menden-Holthausen

Mülheim an der Ruhr (ots)

Wichtige Information des RWW: Rohrbruch in Mülheim an der Ruhr. Betroffen sind die Anwohner*innen der Mendener Straße 105 bis 280 sowie in den Straßen Hahnenfähre, Bergerstraße, Mullhofskamp, Wöllenbeck, In der Heil und Saalsweg. Das RWW ist vor Ort. Der Schaden wird noch heute repariert. Ein Standrohr wird aufgestellt auf der Mendener Straße gegenüber Schultenberg. Eine Umleitung für den Verkehr wird eingerichtet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Internetseite des RWW. (ALo)

