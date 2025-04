Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch beim Landkreis++Rauchentwicklung in Supermarkt++Auseinandersetzung bei Fußballspiel+

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Einbruch beim Landkreis+ Verden. Am Donnerstagabend brachen zwei bislang unbekannte Täter in die Räume der Zulassungsstelle in der Lindhooper Straße ein. Gegen 21 Uhr verschafften sie sich über ein Fenster Zugang in das Gebäude. Kurz vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte flüchteten die beiden Täter aus dem Gebäude und flohen in unbekannte Richtung. Ob sie Diebesgut erlangen konnten, ist noch unklar.

Einer der Täter soll eine helle Jacke mit einer Kapuze getragen haben. Der andere war dunkel gekleidet. Die Polizei Verden bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern haben, sich unter 04231-8060 zu melden.

+Rauchentwicklung in Supermarkt+ Verden. In einer Bäckereifiliale eines Supermarktes in der Schulstraße wurde am Donnerstagvormittag ein Brandmeldealarm ausgelöst und führt zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte eine Mitarbeiterin ein Plastikblech in den Backofen gelegt, welches daraufhin verschmorte und eine starke Rauchentwicklung auslöste.

Der Supermarkt wurde vorsorglich evakuiert, konnte den Betrieb kurz darauf jedoch wieder aufnehmen. Die Bäckereifiliale blieb erstmal geschlossen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Auseinandersetzung bei Fußballspiel+ Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagabend kam es im Rahmen eines Fußballspiels zwischen zwei Herrenmannschaften aus dem Kreis Osterholz auf dem Sportplatz in der Straße Am Kreuzacker zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 24-Jähriger leicht verletzt wurde.

Ersten Informationen zufolge war es zu einem Foul mit anschließender Rudelbildung auf dem Platz gekommen, welche sich in die körperliche Auseinandersetzung entwickelt habe.

Das Spiel wurde nach der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei beendet. Gegen einen 26-jährigen Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell