Polizei Mettmann

POL-ME: 44-Jähriger bei Alleinunfall verletzt - Wülfrath - 2411090

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitagabend, 22. November 2024, kam in Wülfrath-Rohdenhaus ein 44-Jähriger mit seinem Mercedes Benz aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und verunfallte schwer. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 22:20 Uhr befuhr ein 44-jähriger Velberter mit seinem Mercedes Benz C300 die Flandersbacher Straße in Richtung Rützkausener Straße. In einer langgezogenen Kurve überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Velberter touchierte mit seinem Mercedes mehrere Verkehrzeichen sowie einen Baum und blieb mit seinem Wagen stark verunfallt am Fahrbahnrand liegen.

Zufällig anwesende Zeugen versorgten den leicht verletzten 44-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte. Der Velberter wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten die Polizeibeamtinnen und -beamten die Flandersbacher Straße vollständig. Der Mercedes Benz wurde bei dem Unfall derart schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden abgestreut. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf über 30.000 Euro.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell