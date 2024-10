Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Umweltstraftat im Gewerbegebiet - Öl wird in den Abwasserkanal gekippt - Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Herdecke (ots)

Der Feuerwehr Herdecke wurde am Samstag um 13:10 Uhr ein Umweltdelikt im Gewerbegebiet Loerfeld gemeldet. Auf dem Hinterhof eines Unternehmensgeländes haben offenbar zwei Personen, die nicht zu dem Unternehmen / Gelände gehören, einen Ölwechsel an einem Wittener PKW durchgeführt. Das Altöl wurde von einer Person dann in einen Abwasserkanal geschüttet. Zudem war der gesamte Bereich mit Öl kontaminiert. Der ganze Platz und der Kanaleinlauf stanken regelrecht nach Öl.

Der Einsatzführungsdienst sowie ein Kleineinsatzfahrzeug erkundeten vor Ort die Lage. Sie trafen auf Zeugen, die das Ganze mitbekommen hatten. Zudem war die Tat aufgezeichnet. Im Verlauf des Einsatzes kamen die beiden Verursacher erneut zur Einsatzstelle. Einer davon zeigte sich sehr uneinsichtig und unkooperativ. Er trat der Feuerwehr sehr abweisend und unhöflich entgegen. Der Mann verweigerte die Herausgabe der Personalien und störte mehrfach den Einsatz. Die bereits alarmierte Polizei traf an der Einsatzstelle ein und nahm die Ermittlungen sowie die Personalien auf. Im Verlauf gab der Täter zu, geringe Menge Öl im Abwasserkanal entsorgt zu haben.

Die Feuerwehr streute den gesamten Bereich mit Bindemittel ab. Der Kanaleinlauf, der erheblich mit Öl kontaminiert war, wurde ebenfalls mit Bindemittel gereinigt. Die Ausbreitung wurde dadurch verhindert. Weitere öffentliche Kanäle wurden vorsorglich auf eine mögliche Kontamination hin überprüft.

Die Untere Wasserbehörde sowie das Ordnungsamt wurden verständigt.

Auf den nicht einsichtigen Verursacher aus Herdecke (65) kommt nun eine Strafanzeige sowie die Kosten des Feuerwehreinsatzes zu.

Die Feuerwehr war bereits am Freitag um 21:20 Uhr zu einem First Responder Einsatz in der Straße Am Sonnenstein im Einsatz.

Eine hilflose Person hinter einer Wohnungstür wurde Samstag um 14:54 Uhr aus der Berliner Straße gemeldet. Die Person saß bei sonnigem Wetter einfach und wohlauf im Garten. Der Einsatz wurde abgebrochen.

