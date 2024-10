Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Unbekannte Rauchentwicklung auf dem Gelände eines Gewerbetriebes - Feuerwehr erkundete Rauch aus einem großen Haufen Grünschnitt

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde am Mittwochabend um 21:38 Uhr zu einem Gewerbebetrieb in der Nierfeldstraße gerufen. Hier hat eine aufmerksame Passantin eine Rauchentwicklung entdeckt, die sie sich nicht erklären konnte. Daraufhin wählte sie folgerichtig den Notruf 112. Der Einsatzführungsdienst, dem auf der Anfahrt zur Einsatzstelle von der Leitstelle mitgeteilt wurde, dass die Anruferin nun auch einen Brandgeruch und Feuerschein wahrnehmen könnte, erhöhte das Alarmstichwort auf "Feuer am Gebäude". Aufgrund des Betriebes und der Meldung ein Großaufgebot von Einsatzkräften.

An der Einsatzstelle eingetroffen konnte ein großer Haufen aus Grünschnitt ausgemacht werden, der für die Rauchentwicklung verantwortlich war. Aufgrund dessen und weil der Haufen durch die Einsatzkräfte nicht bestiegen werden konnte, wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und über den Wasserwerfer der Haufen leicht benässt.

Nach weiterer Erkundung mit Wärmebildkameras und den Informationen des Betreibers konnte ein Schadenfeuer ausgeschlossen werden. Es handelte sich vermutlich um einen biologischen Prozess. Der vermeintliche Rauch entstand offenbar in Verbindung mit der Wetterlage. Der Einsatz der Feuerwehr wurde abgebrochen. Zwei Löschzüge waren mit acht Einsatzfahrzeugen über eine Stunde im Einsatz.

