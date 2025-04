POL-RBK: Wermelskirchen - Vorsätzliche Brandstiftung im Juli 2024 - Zwischenstand der polizeilichen Ermittlungen

Kürten (ots) - Am gestrigen Sonntag (06.04.) fand die Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" an der Kölner Straße in Kürten-Bechen statt. Es handelte sich um die erste Veranstaltung dieser Reihe in diesem Jahr. Zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr wurden insgesamt 76 Krafträder kontrolliert. Die Fahrerinnen und Fahrer kamen mit der Polizei und weiteren Akteuren ...

