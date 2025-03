Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrradschlösser aufgeflext

Polizei sucht Zeugen nach versuchten Diebstählen

Darmstadt (ots)

Die Kriminalpolizei in Darmstadt ermittelt nach zwei versuchten Fahrraddiebstählen in der Nacht zum Mittwoch (19.3.), prüft einen Zusammenhang und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Gegen 23.45 Uhr versuchter ein Krimineller in einem Hinterhof in der Pankratiusstraße das Faltschloss eines abgestellten Damenrads aufzuflexen. Eine Anwohnerin wurde durch die Geräusche geweckt und sprach den Unbekannten an, der daraufhin ohne Beute die Flucht ergriff. In der Mollerstraße hatte es ein Dieb gegen 3 Uhr auf ein Pedelec abgesehen. Auch in diesem Fall wurde versucht, das Schloss mit einer Flex gewaltsam zu öffnen. Genauso wie bei der ersten Tat schreckte das Geräusch eine Anwohnerin auf, die den Täter ansprach. Dieser rannte in Richtung Herrngarten davon. Er war schwarz gekleidet, trug eine Basecap auf dem Kopf und hatte einen Rucksack auf. Es kann davon ausgegangen werden, dass es sich in beiden Fällen vermutlich um denselben Täter gehandelt hat. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

