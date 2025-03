POL-DA: Michelstadt: Berauscht am Steuer und Drogen dabei

Bickenbach (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (18.3.) versuchte ein bislang Unbekannter, sich Zutritt zu einer Garage und einem Gartenhaus in der Hartenauer Straße zu verschaffen. Es kam zu keinem Diebstahl, da der Mann an seinem Vorhaben gegen 1:50 Uhr scheiterte. Die Ermittlungen wurden vom Kommissariat K42 in ...

mehr