POL-DA: Erbach: Fahrradcodierung der Polizei beim Erbacher Frühlingsmarkt/Anmeldung erforderlich

Im Rahmen des Erbacher Frühlingsmarkts codiert die Polizei am Sonntag (27.04.), in der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr, kostenlos Fahrräder. Interessierte können sich für die Fahrradcodierung am Dienstag, den 22. April 2025, zwischen 10.00 und 14.00 Uhr, telefonisch unter der Rufnummer 06062/953-659 bei der Schutzfrau vor Ort, Carina Oberle, anmelden.

Damit die Besitzer bei der Fahrradcodierung ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Eigentumsnachweis sowie ein gültiges Ausweisdokument benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet. Interessierte werden nach Möglichkeit darum gebeten, bereits vor dem Termin die Rahmennummer ihres Rades in Erfahrung zu bringen. Damit können sie zu einem zügigen und reibungslosen Ablauf beitragen.

Zudem informieren die Beamtinnen und Beamte, unterstützt von den Sicherheitsberaterinnen und Beratern für Senioren, an einem Infostand über aktuelle Betrugsmaschen und freuen sich auf Gespräche mit vielen interessierten Bürgerinnen und Bürgern.

