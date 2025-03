Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr/Polizei zieht positive Bilanz

Bensheim (ots)

Am Dienstag (18.3.) führten Beamte der Polizeistation Bensheim, unterstützt von Kräften der hessischen Bereitschaftspolizei, Kontrollen im öffentlichen Personenverkehr durch. Hierbei lag der Schwerpunkt auf der neuen Verordnung über das Verbot des Führens von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln des ÖPNV.

Zwischen 13.30 und 16.00 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten im Bereich der Bahnsteige am Bahnhof sowie am Busbahnhof 23 Personen. Hierbei wurde ein Mann angetroffen, der von der Staatsanwaltschaft in Würzburg aufgrund eines laufenden Ermittlungsverfahrens zur Aufenthaltsermittlung gesucht wurde. Nachdem sein aktueller Wohnsitz feststand, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im Zeitraum von 17.00 bis 20.00 Uhr wurden Kontrollen von Fahrgästen an unterschiedlichen Bushaltestellen im Stadtgebiet durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 12 Personen genauer unter die Lupe genommen. Es konnten keinerlei Verstöße gegen die Verordnung über das Verbot des Führens von Waffen und Messern in Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennahverkehrs festgestellt werden. Die Polizei zieht daher eine durchaus positive Bilanz. Zur Steigerung der Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsgefühls werden die Kontrollen im öffentlichen Personenverkehr weiterhin fortgeführt.

Nähere Informationen zur Messer- und Waffenverbotszone im öffentlichen Personenverkehr erhalten Sie hier:

https://hessen.de/presse/neue-messer-und-waffenverbotszone-im-oeffentlichen-personenverkehr

