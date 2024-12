LPI-GTH: Containerbrand auf Weihnachtsmarkt

Eisenach (ots) - Zu einem Vollbrand einer Gartenlaube kam es am Samstag, gegen 01:30 Uhr, in einer Gartenanlage in der Kasseler Straße. Die Gartenhütte eines 53-Jährigen brannte dabei ab. Es entstand mehrere tausend Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Von Brandstiftung wird aktuell nicht ausgegangen. (Bezugsnummer 0322436/2024) (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

