POL-EL: Landkreis - Polizei warnt vor Taschendieben insbesondere auf Weihnachtsmärkten

Die Vorweihnachtszeit hat begonnen. Viele Weihnachtsmärkte in beiden Landkreisen haben bereits geöffnet und auch die Einkaufsstraßen verzeichnen für die kommende Zeit stetigen Zulauf. In den Geschäften und auf den Weihnachtsmärkten herrscht dichtes Gedränge. Gerade bei der früh einsetzenden Dunkelheit gute Voraussetzungen für Taschendiebe, um ungehindert Diebstähle zu begehen. Die Polizei rät daher, den Besucherinnen und Besuchern Vorsicht walten zu lassen. Die Handtasche oder der Rucksack sollte stets geschlossen sein und bestenfalls vor dem Körper getragen werden. Es sollten keinerlei Wertgegenstände in leicht zugänglichen Jacken- oder Hosentaschen verstaut werden und nur so viel Bargeld mitgenommen werden, wie auch voraussichtlich an dem Tag benötigt wird. Hier sollte eher auf den bargeldlosen Zahlungsverkehr zurückgegriffen werden. Den die früh einsetzende Dunkelheit sowie dichtes Gedränge sind gute Voraussetzungen für Taschendiebe, um ungehindert an die Wertsachen zu gelangen.

Bei Fragen oder auch verdächtigen Beobachtungen stehen die Beamten Bürgerinnen und Bürgern mit Rat und Tat zur Seite.

